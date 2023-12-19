Залужний зробив заяву щодо мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що давати оцінку рекрутингу до армії зарано, а мобілізацію треба повернути в ті рамки, які працювали раніше.
Про це пише delo.ua з посиланням на РБК-Україна.
"Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше", наголосив Залужний.
Він підкреслив, що тих хлопців, які воюють на передньому краї, має хтось замінювати.
Головнокомандувач зауважив, що іноді військові залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно.
Також журналісти запитали у Залужного, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації.
"Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз", - зазначив головнокомандувач.
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