New York Times: росія в обхід санкцій купує електроніку у США, Європі і Японії

росія може обходити міжнародні санкції й купувати важливу електроніку у США, Європі і Японії.

Інженери російської телекомунікаційної компанії Convex купували американське обладнання для системи передачі даних розвідці через маловідомий російський сайт під назвою Nag, передає New York Times з посиланням на витік даних.

Цей сайт обійшов міжнародні торговельні обмеження, купуючи американське обладнання через мережу постачальників у Китаї. Американське обладнання встановили в офісі фсб в Єкатеринбурзі.

"Узгодьте з фсб розміщення комутатора Cisco Catalyst WS-C4948E", - написав інженер Convex 23 березня 2022 року, згідно журналом комунікацій компанії.

російські компанії також звернулися до країн, які зайняли нейтральну позицію, таких як Марокко і Туреччина. Їхні порти використовували для отримання товарів.

"Ці вантажі переносили на інші судна, які прямували до росії. Заборонені технологічні продукти потім ставали доступними для купівлі у відомих постачальників і на простих у використанні сайтах електронної торгівлі, таких як Nag", - пише видання.

У щотижневих електронних повідомленнях урядовці рф, що займаються сферою торгівлі ділилися порадами про те, в які порти передавати товари, хто погодиться торгувати в рублях і де можна відремонтувати кораблі під російським прапором. Якщо якийсь постачальник відмовлявся, знаходили іншого.

Журналісти пишуть, що росіяни завжди були на крок попереду спроб США відрізати їх від доступу до важливих компонентів.

московський постачальник електроніки ProSoft після запровадження санкцій звернувся за допомогою до торгового представництва російського уряду в Марокко.

"Ще тиждень тому було неважко доставити їх нам від американських і європейських постачальників. Ми ризикуємо зіштовхнутися зі скороченням виробництва (на складі є невеликі запаси)", - написав керівник компанії ProSoft.

В електронній таблиці були перераховані сотні американських, європейських і японських мікрочіпів і датчиків. російська економіка тоді страждала від перших наслідків торговельних обмежень. Рубль впав, інфляція і процентні ставки сильно зросли, російські банки були відрізані від великої частини світової фінансової системи. Але російські чиновники і керівники компаній швидко об'єдналися, щоб знайти обхідні шляхи.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з генеральним директором марокканського державного порту Танжер-Мед. У разі заходу суден під російським прапором проблем з обслуговуванням не виникне", - написав один російський чиновник в електронному листі у квітні 2022 року.

У жовтні 2022 року росіяни вихвалялися, що створили 20 операторів у порту Танжер-Мед у Марокко для пришвидшення логістичних операцій. В іншому звіті пишуть, що порти Туреччини, яка входить до НАТО, приймають оплату в рублях.

Некомерційна організація Silverado Policy Accelerator, яка вивчає російські торговельні шляхи, повідомляє, що на КНР і Гонконг припадає 85% поставок напівпровідників, імпортованих в росію з березня 2022 року по вересень 2023 року. До повномасштабного вторгнення в Україну цим маршрутом приходило приблизно 27% таких товарів.

Компанія Nag стала однією з найбільших платформ для росії. З початку війни вона купила через посередників американські технології з обмеженим доступом на близько $100 млн. Цього року вона імпортувала з Китаю обладнання на $150 млн. На сайті доступні засоби зв'язку, які заборонені для ввезення в росію.

У травні 2022 року один працівник Nag написав російському клієнту, що "стара транзитна система більше не працює", і через це відбулася затримка доставки обладнання Juniper. Через місяць платформа повідомила, що проблему вирішено.

Доступні й технології для побудови системи стеження і цензури в інтернеті.

Ericsson, Juniper, Nokia і IBM заявили, що будь-який імпорт до росії здійснювався без їхньої згоди. В OCS Distribution заявили, що "не продають продукцію, заборонену міжнародними санкціями і обмеженнями". Мережа компаній і брендів, які контролює Nag, охоплює компанії в Казахстані, Узбекистані і ОАЕ. Через цю мережу теж проходили поставки підсанкційних технологій в росію.