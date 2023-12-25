За певних причин частину виплат пенсіонерам можуть утримати, - ЗМІ

У той час як у 2024 році індексація пенсій пройде за новим принципом, незважаючи на військовий стан, в Україні виплачують пенсії та проводять заплановані перерахунки та індексацію. Але пенсіонерам не слід забувати, що за певних причин частину виплат можуть утримати, пише профільне видання "На пенсії".
Так, згідно з чинним законодавством, із пенсії можуть утримати від 20 до 50%, погодьтеся, це не так й мало.
Одна з основних причин утримання – це переплата. Вона може виникати, коли людина вирішила працевлаштуватися чи зайнятися підприємницькою діяльністю, а Пенсійний фонд про це не повідомила. Для повідомлення ПФУ пенсіонеру надається 10 днів. Для цього слід надати копію наказу про прийняття на роботу, копію трудової книжки або копію цивільно-правового договору.
Так відбувається через відмінності у нарахуванні виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів. Тож переплату доведеться повернути. У разі відмови ПФУ почне стягувати самостійно суму переплати – не більше ніж 20% з пенсії щомісяця.
Повідомляти Пенсійний фонд потрібно і про звільнення з роботи або припинення реєстрації підприємницької діяльності. Це можна зробити, подавши заяву, а також онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.
Але утримати із пенсії можуть не лише 20%, а й половину виплат – 50%.
Важливо, що 50% пенсії можуть утримати, наприклад, на утримання членів сім’ї (аліменти); на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій, де працював пенсіонер (якщо він — серед відповідальних за збитки); на відшкодування шкоди, якщо пенсіонер завдав шкоди здоров’ю іншій людині, а також у зв’язку зі смертю потерпілого; на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати в передбачених законом випадках.
Також втратити пенсію можна через помилку. Йдеться про помилки у трудовій книжці.
Так, у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Києві пояснили, що через помилки в оформленні трудової книжки можна залишитися без пенсії або втратити частину страхового стажу.
Для запобігання таким неприємним ситуаціям потрібно:
Щоб у майбутньому не виникло проблем, треба звернути увагу на оформлення трудової книжки заздалегідь, щоб мати час на виправлення можливих помилок.