За певних причин частину виплат пенсіонерам можуть утримати, - ЗМІ

У той час як у 2024 році індексація пенсій пройде за новим принципом, незважаючи на військовий стан, в Україні виплачують пенсії та проводять заплановані перерахунки та індексацію. Але пенсіонерам не слід забувати, що за певних причин частину виплат можуть утримати, пише профільне видання "На пенсії".

Так, згідно з чинним законодавством, із пенсії можуть утримати від 20 до 50%, погодьтеся, це не так й мало.

Одна з основних причин утримання – це переплата. Вона може виникати, коли людина вирішила працевлаштуватися чи зайнятися підприємницькою діяльністю, а Пенсійний фонд про це не повідомила. Для повідомлення ПФУ пенсіонеру надається 10 днів. Для цього слід надати копію наказу про прийняття на роботу, копію трудової книжки або копію цивільно-правового договору.

Так відбувається через відмінності у нарахуванні виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів. Тож переплату доведеться повернути. У разі відмови ПФУ почне стягувати самостійно суму переплати – не більше ніж 20% з пенсії щомісяця.

Повідомляти Пенсійний фонд потрібно і про звільнення з роботи або припинення реєстрації підприємницької діяльності. Це можна зробити, подавши заяву, а також онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Але утримати із пенсії можуть не лише 20%, а й половину виплат – 50%.

Важливо, що 50% пенсії можуть утримати, наприклад, на утримання членів сім’ї (аліменти); на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій, де працював пенсіонер (якщо він — серед відповідальних за збитки); на відшкодування шкоди, якщо пенсіонер завдав шкоди здоров’ю іншій людині, а також у зв’язку зі смертю потерпілого; на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

Також втратити пенсію можна через помилку. Йдеться про помилки у трудовій книжці.

Так, у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Києві пояснили, що через помилки в оформленні трудової книжки можна залишитися без пенсії або втратити частину страхового стажу.

Для запобігання таким неприємним ситуаціям потрібно:

уважно прочитати інструкцію з оформлення трудової книжки, яка є на третій сторінці цього документа;

при прийнятті на роботу в трудовій книжці має бути зроблений відповідний запис: дата, назва посади, назва організації або підприємства, номер і дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка;

якщо відбувалися зміни в назві підприємства або організації, де ви працюєте, має бути зроблений повний запис із назвами;

якщо у трудовій книжці внесено доповнення до записів, то вони обов’язково мають бути завірені словами “доданої інформації вірити”, печаткою та підписом уповноваженої особи;

при зміні прізвища має бути зазначена назва документа, згідно з яким відбувається зміна, вказати ким і коли він виданий.

Щоб у майбутньому не виникло проблем, треба звернути увагу на оформлення трудової книжки заздалегідь, щоб мати час на виправлення можливих помилок.