Україна планує розірвати деякі угоди з білоруссю щодо вільної торгівлі

Україна планує розірвати угоду і два протоколи з білоруссю. Вони стосуються вільної торгівлі між двома країнами.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
Зазначається, що законопроектом пропонується припинити дію:
Угоди між урядом України та урядом республіки білорусь про вільну торгівлю, вчиненої 17 грудня 1992 року в м. Києві та ратифікованої Законом України від 19 березня 1999 року № 531-XIV;
Протоколу між урядом України та урядом республіки білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до угоди між урядом України та урядом республіки білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року, вчиненого 13 лютого 1998 року в місті Києві та ратифікованого Законом України від 19 березня 1999 року № 531-XIV;
Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом республіки білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року, вчиненого 18 жовтня 2005 року в Мінську і ратифікованого Законом України від 20 грудня 2006 року в місті Києві № 500-V; Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом 2006 року № 500-V.
Мельничук повідомляє, що причиною цього є докорінна зміна обставин і вчинення рф воєнної агресії проти України, її суверенітету і територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, причетність республіки білорусь до незаконного застосування сили проти України, зокрема починаючи з 24.02.2022 здійснення рф воєнної агресії та резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 02.03.2022 № ES-11/1 "Агресія проти України".
Кабмін уже вніс проєкт закону до Верховної ради під номером 0240.
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