Після атаки ЗСУ росіяни в паніці почали вивозити з Феодосії награбоване в Україні зерно

Після того, як ЗСУ атакували корабель в порту Феодосії, росіяни в паніці почали вивозити звідти все награбоване в Україні зерно. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.
В окупованому Криму зафіксували велику колону зерновозів на об'їзній дорозі до Феодосії. Колона з вантажівок сформована у напрямку Керчі.
Журналістам також вдалось сфотографувати колону із зерновозів в районі Феодосії.
Відомо, що саме через морський порт Федосії росіяни відвантажували награбоване в Україні зерно, зокрема на балкери під іноземним прапором.
Нагадаємо, російська влада раніше публічно підтвердила, що вивозить українське зерно з окупованих територій на анексований Кримський півострів. Так званий глава окупованого Криму сергій аксьонов визнав, що росія продає українське зерно.
Однак пізніше аксьонов заявив, що кримські порти не завантажують зерно для прямих поставок за кордон.
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