В Україні розширили перелік осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розширення переліку осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Як зазначено в картці законопроєкту №9226, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 28 грудня.

Згідно з законопроєктом, право на отримання одноразової грошової допомоги тепер мають діти загиблого (померлого), зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) і народжені після його смерті; діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав.

На отримання одноразової допомоги також мають право батьки (усиновлювачі), онуки, жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, що набрало законної сили, а також утриманці загиблого (померлого).

Законопроєкт передбачає право військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служб цивільного захисту, працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та поліцейських складати заповіт щодо виплати одноразової грошової допомоги в разі його загибелі (смерті).

Документ вносить відповідні зміни до Кодексу цивільного захисту України, до законів про Національну поліцію, про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, заподіяну працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Рада 9 грудня ухвалила в цілому законопроєкт №9226.