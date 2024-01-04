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Радуцький: В Раді зареєстровано законопроєкт щодо підвищення доступності лікарських засобів

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Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив на своїй офіційній сторінці у соціальних мережах, що він і його колеги у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10384 – надзвичайно важливий і конче необхідний в умовах війни.

Йдеться про підвищення доступності лікарських засобів.

Це питання постійно у полі зору й президента, й уряду.

Так, уряд врахував нинішні реалії і зменшив вимоги щодо мінімальної площі аптек у селах, дозволив працювати мобільним аптечним пунктам, встановив референтні ціни на медичні препарати, які закуповують бюджетним коштом.

Наступний крок – формування запасу ліків у регіонах. Особливо на деокупованих і прифронтових територіях.

Чому ліки, іноді й найнеобхідніші, дорожчають? Чому багато препаратів просто відсутні в аптеках? Чи коректно говорити про соціальну відповідальність операторів фармацевтичної галузі?

Усі ці питання обговорювалися у грудні минулого року на зустрічі з представниками аптечних мереж.

Результати цієї зустрічі сприяли прискоренню подання законопроєкту №10384. У ньому конкретніше сформульовані вимоги до національних дистриб’юторів.

Їх зобов’яжуть забезпечити населення ліками та зробити їх фізично доступними. Це дозволить у кожному регіоні мати запас ліків за помірною ціною.

аптека, ліки, Радуцький
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