FAO підтримає українських фермерів модульними зерносховищами

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) підтримає фермерів Херсонської області модульними зерносховищами. Заявку на отримання підтримки необхідно подати через Державний аграрний реєстр до 21 січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України оголошують про початок реєстрації для отримання модульних зерносховищ місткістю 300, 500 та 1000 тонн. Ця ініціатива є частиною Стратегії підтримки зберігання зерна, яка реалізується за щедрої фінансової підтримки Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після успіху попередніх програм, коли українським фермерам надавалась допомога у вигляді зернових рукавів і допоміжного обладнання протягом 2022 року та на початку 2023 року, ФАО тепер готова надати довгострокові рішення. Вони полягають в тому, що основна увага тепер буде зосереджена на підтримці малих та середніх фермерських господарств Херсонщини.

"Ця ініціатива має вирішальне значення для забезпечення потужностями для зберігання українських зернових та олійних виробників, особливо тих, які працюють у найбільш постраждалій Херсонській області. Довгостроковий вплив сприятиме підтримці глобальних поставок продовольства, зміцненню продовольчої безпеки та захисту засобів до існування як на рівні домогосподарств, так і на національному рівні", – підкреслив П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні.

ФАО та Мінагрополітики мають намір розподілити загалом 244 модульних сховища. Вони стануть доступними для сільгоспвиробників, які обробляють землі в Херсонській області. Розподіл модульних одиниць для зберігання буде визначений на підставі кількості отриманих заявок та частки оброблюваної землі.

Для участі у програмі фермери повинні мати від 100 гектарів землі в Херсонській області в офіційному обробітку. Отриману техніку потрібно буде використовувати для зберігання власної зібраної продукції.

Заявки приймаються протягом трьох тижнів до 21 січня 2024 року. Після їх обробки та аналізу учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час доставки.

Через обмежену кількість модульних одиниць зберігання заповнення та подання заявки не є гарантією підтримки та залежить від критеріїв оцінки та остаточного рішення ФАО.