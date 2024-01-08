У Міненерго прокоментували поточну ситуацію з електроенергією

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не спостерігається, генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів.
Про це 7 січня повідомляє Міністерство енергетики
Зазначається, що на поточну добу прогнозується незначний імпорт електроенергії - до 2 МВ/год, експорту не передбачається.
Як заявили в Міненерго, станом на ранок 7 січня енергосистема країни збалансована. Після аварійного ремонту запрацював блок однієі з теплових електростанцій (ТЕС).
Також повідомляється, що у Донецькій області внаслідок бойових дій були знеструмлені дві шахти. На момент відключення електроенергії там перебували 18 працівників. Через обстріл пошкоджень зазнало обладнання на території ТЕС на Донеччині.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів вимикалася повітряна лінія ПЛ 110 у Харківській області, знеструмлені побутові споживачі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023