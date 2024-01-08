Шмигаль: Україна зацікавлена у розміщенні в країні виробництв провідних японських компаній

Прем'єр-міністр України зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою, обговоривши низку питань співпраці між країнами.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.
"На порядку денному: підтримка Формули миру Президента України, реалізація реформ, співпраця у сфері інфраструктури, цифровій та атомній галузях, підготовка до Конференції відновлення в Токіо. Продовжуємо зміцнювати торговельні відносини та зв’язки між українським і японським бізнесами", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що Україна зацікавлена у розміщенні в Україні виробництв провідних японських компаній.
"Розраховуємо, що на Конференції відновлення в Токіо наступного місяця матимемо практичні результати", - додав Прем'єр-міністр.
Своєю чергою, Камікава підтвердила, що японська сторона готує для підписання низку важливих документів. Спільним завданням України та Японії є залучення якомога більшого числа приватних японських компаній до відбудови України.
Крім того, Шмигаль подякував Японії за всебічну підтримку, а також за вагому гуманітарну та фінансову допомогу. Зокрема, за рішення Японії виділити 1 мільярд доларів на забезпечення гуманітарних проєктів і відбудову з готовністю збільшити цю суму до 4,5 млрд доларів через механізми міжнародних інституцій.
Шмигаль також відзначив зусилля японської сторони у забезпеченні участі Президента України Володимира Зеленського у саміті G7 у Хіросімі.
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