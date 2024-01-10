Шмигаль: На обладнання шкільних укриттів з держбюджету виділено 2,5 млрд грн

Наразі в Україні шкільні укриття є у 88% шкіл та забезпечують безпеку 93% учнів і вчителів, але в 2024 році цей показник має бути доведеним до 100%. Також планується модернізувати ті укриття, які потребують оновлення. Для цього з держбюджету виділено 2,5 млрд грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Мета — довести цей показник практично до 100%. А також модернізувати сховища, які потребують оновлення. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 млрд грн. Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою", — наголосив Шмигаль.

За його словами, загалом у фонд захисних споруд цивільного захисту входить 60,5 тис. укриттів. Згідно з вимогами, кожне укриття має бути інклюзивним, безпечним, комфортним та знаходитися в зоні пішохідної доступності.

Шмигаль додав, що в українських школах вже формується Служба освітньої безпеки і призначено 500 навчених офіцерів поліції, які весною заступлять на службу.

Це один із заходів комплексної концепції безпеки закладів освіти, яка передбачає безпечне підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.