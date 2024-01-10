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Світовий банк: Глобальна економіка прямує до найслабшої п'ятирічки з початку 1990-х років

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Світова економіка сповільниться у 2024 році (уже третій рік поспіль) і, схоже, прямує до найслабшої п'ятирічки з початку 1990-х років.

Про це йдеться у щорічному звіті "Глобальна економіка. Звіт про перспективи", який оприлюднив Світовий банк.

Після різкого відновлення у 2021 році після пандемії світова економіка зросла на 3% у 2022 році, впала до 2,6% торік і, як очікується, матиме незначний ріст (2,4%) у 2024-му.

Ці показники відстають на 3,1% від середнього показника за минуле десятиліття.

Прогноз Світового банку також передбачає зростання США на рівні 1,6% цього року, що приблизно вдвічі більше, ніж у Європі чи Японії. Очікується, що зростання Китаю складе 4,5%.

Серед причин називають пандемію COVID-19, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, конфлікт на Близькому Сході, зростання інфляції та подальше різке збільшення геополітичних ризиків, а також підвищена невизначеність на товарних ринках.

Уповільнення економіки майже гарантує, що держави не зможуть досягти цілей розвитку до 2030 року, які 193 члени ООН визначили ще у 2015 році. Тоді уряди зобов’язалися трансформувати світову економіку до кінця цього десятиліття, встановивши 17 амбітних цілей, серед них - ліквідація абсолютної бідності, скорочення викидів парникових газів майже вдвічі, підвищення рівня освіти для бідних і викорінення голоду.

У чверті держав світу, що розвиваються, населення сьогодні бідніше, ніж воно було до пандемії, зазначив Світовий банк.

Також СБ відзначив прогрес у контролі над інфляцією. Очікується, що вона цього року в середньому становитиме 3,7% порівняно з 5,3% у 2023 році. При цьому ціни, ймовірно, продовжуватимуть рости швидше, ніж інфляція.

Світовий банк
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