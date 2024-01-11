Bloomberg: США обмежують надходження свого капіталу в КНР

Найближчими місяцями в Сполучених Штатах набуде чинності указ, підписаний президентом Джо Байденом у серпні 2023 року, який забороняє інвестиції в організації, які підозрюються у сприянні розробці озброєнь нового покоління для військової машини Китаю.

Це буде не перший випадок, коли США обмежує надходження свого капіталу в КНР.

«Ще за правління Дональда Трампа було введено мито на китайський імпорт, потім кілька раундів санкцій та пряме ембарго на експорт сучасних комп’ютерних чіпів», — повідомляють журналісти Bloomberg.

Однак новий указ Байдена немає прецедентів. Він охоплює великі сфери економіки і, по суті, спрямований на те, щоб задушити цілі галузі, які мають ключове значення для можливостей Китаю на полі бою та у кіберпросторі.

«Згідно з документом, Міністерство юстиції США визначатиме цілі категорії залежно від характеру виробництва китайського бізнесу. Це не те, що Штати колись робили раніше», — зазначено у матеріалі.