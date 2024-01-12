Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

У 2023 році доходи росії від продажу нафти і газу впали на чверть, - ЗМІ

151

Минулого року доходи федерального бюджету росії від продажу нафти і газу впали приблизно на 24%, до $99,4 млрд.

Уряд рф очікує, що цього року відбудеться відновлення доходів до 11,5 трлн рублів. У російському мінфіні кажуть, що їм вдалося переспрямувати нафту, яку раніше продавали в Європу, до Китаю й Індії, передає Enkorr.

Віцепрем'єр рф олександр новак сказав, що у грудні частка Європи в російському експорті сирої нафти впала до 4-5% з 40-45%.

Прибутки росії зменшили обмеження цін і ембарго на морський експорт нафти та закриття газопроводів Nord Stream.

Трейдери кажуть, що санкції також вплинули на збільшення витрат для російських експортерів.

газ, нафта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 12 января 2024
Четверг, 11 января 2024
Среда, 10 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023