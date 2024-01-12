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Юлія Тимошенко розповіла, яких скандальних норм не буде у новому законі про мобілізацію

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Кабінет міністрів 11 січня відкликав із Верховної ради свій законопроєкт про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Очікується, що до парламенту подадуть допрацьований документ, який депутати зможуть ухвалити вже за кілька тижнів.

Про те, які скандальні норми у ньому вже гарантовано не з’являться, розповіла лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

За її словами, депутатам разом з військовим керівництвом все ж таки вдалося знайти рішення, які дозволять вже тепер у справедливий спосіб провести мобілізацію.

«Це буде подальший розвиток професійної армії, суттєве підвищення мотивації майбутніх воїнів, а не примус», - запевнила вона. До армії залучать людей із військовим досвідом, насамперед силовіків, «а не тих, хто просто не встиг сховатися». Також доопрацьований закон дасть змогу провести ротацію і демобілізацію тих військових, які понад 18 місяців провели на передовій.

За словами Тимошенко, серед змін, які з’являться у доопрацьованій версії – не буде антиконституційних та репресивних норм.

Зокрема, «більше не кидатимуть у тюрми тих, хто в силу різних причин не може воювати», «не потрібно буде протягом 20 днів з моменту продовження мобілізації усім чоловікам від 18 до 60 років обов'язково з'являтись до військоматів і реєструватися», «не буде ніяких електронних повісток та примусових електронних кабінетів призовника».

Юлія Тимошенко запевняє, що нікого не вноситимуть до реєстрів боржників й, відповідно, не не буде блокування майна та рахунків.

Також не буде астрономічних штрафів та пониження в правах за невчасну явку до ТЦК.

Крім того, збережуться чинні норми - не призиватимуть до війська науковців, інтернів, педагогів. Студенти й аспіранти, які послідовно здобувають освіту з нижчого до вищого рівня, матимуть відстрочку.

«Тепер ніхто не примушуватиме підприємців та місцеві органи влади силомніць тягти до військоматів своїх співробітників й мешканців - це не їх завдання, це завдання військоматів», - запевнила Тимошенко. Також вона пообіцяла, що ніхто не вилучатиме транспорт у ФОПів.

За її словами, вдалося відстояти й соціально важливі норми.

«Ніхто більше пальцем не буде чіпати людей із третьою групою інвалідності… ніхто не буде чіпати і, я думаю, випустять вже нарешті за межі держави, багатодітних батьків, у яких більше трьох неповнолітніх дітей, а також чоловіків, які опікуються важкохворою дружиною або важкохворими батьками», - розповіла політик.

Також залишається відстрочка для всиновителів, опікунів та прийомних
батьків.

Такі зміни лідер «Батьківщини» вважає перемогою здорового глузду. Попередню версію закону вона називає «непрофесійним репресивним законодавчим актом проти власного народу, який міг би остаточно вбити довіру громадян до влади й остаточно вбити довіру громадян до власної держави».

«Українцям цього не треба. Нам потрібна єдність і саме тому ми все це з вами зупинили. І якщо ми й далі не робитимемо трагічних помилок, все в Україні буде добре й все буде Україна», - наголосила Юлія Тимошенко.

мобілізація, Тимошенко
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