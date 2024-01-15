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Агентство Reuters провело розслідування щодо викрадання українських дітей росіянами

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Агентство Reuters опублікувало розслідування про те, як російські окупанти і колаборанти викрадали дітей з тимчасово окупованих територій України.

Видання протягом шести місяців розслідувало долі викрадених дітей, які осиротіли або були розлучені із родинами.

Одними з них були 16-річні Ліза Бацура і Зорік Ібрян із Херсона - учні Генічеського професійно-технічного училища № 27. На початку 2023 року в училищі була окупантка, уповноважена російської федерації з прав дитини марія львова-бєлова.

Підлітків завезли у табори в тимчасово окупованому Криму, де їм забороняли носити речі синьо-жовтих кольорів і змушували вчити напам'ять російський гімн.

Reuters також відстежило переміщення 48 дітей-сиріт з Херсона, яким на момент вивезення було п'ять років або менше.

46 дітей із цієї групи перебували у двох дитячих будинках і санаторії у Криму.

Ще двоє перебувають у російській федерації. Один із них - Ілля Ващенко, якому цього місяця виповнюється чотири роки. Окупанти видали дитині російське свідоцтво про народження 26 вересня минулого року у РАГСі в Подольську, що неподалік москви.

Другу дитину - дворічну Маргариту Прокопенко - удочерив депутат російської держдуми Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою. Дитині змінили ім'я на Марина Миронова.

Reuters повідомили, що за вивезенням українських дітей стоїть "величезна машина з депортації, розміщення та перевиховання".

У депортації двох груп сиріт із Херсона брали участь львова-бєлова, члени російської держдуми, "чиновники" в окупованому Криму і колаборанти серед українських лікарів і вчителів.

росіяни використовували дітей для пропагандистських відеороликів.

"Братів і сестер розділили, вразливу молодь налаштували один проти одного, дітей дошкільного віку залишили без кровних родичів. І сховали від сторонніх очей", - пишуть Reuters.

Джерело Reuters у Криму розповіло, що за вказівкою колаборанта сергія аксьонова будь-яка інформація про викрадених українських дітей-сиріт оголошена суворо конфіденційною.

діти, Reuters, викрадення
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