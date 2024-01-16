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Небезпека та брак кадрів стали головними проблемами бізнесу, - опитування

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Побоювання українського бізнесу щодо безпеки зростають, довгострокові плани погіршуються, а рівень невизначеності залишається доволі високим, такими є основні результати 20-го, грудневого, опитування підприємств NRES (New Monthly Enterprises Survey), проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"У грудні 2023-го український бізнес продовжив відновлюватися, хоча частка підприємців, які розглядають розширення діяльності в наступні два роки, зменшилася. При цьому головною проблемою у своїй діяльності бізнес уперше за понад 1,5 року цього опитування вказав небезпеку своєї роботи. На другому місці ... - брак кадрів", - повідомила виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

Частка респондентів, для яких небезпека роботи є суттєвою перепоною, зросла з 38% у листопаді до 53% у грудні - максимуму за весь час проведення дослідження (з травня 2022 року).

Для малого та мікро-бізнесу основними перешкодами є зростання цін на сировину/матеріали/товари та дефіцит, також їм заважає проблема зменшення попиту. Мікробізнес удвічі частіше скаржиться на брак обігових коштів.

Зазначається, що в грудні вперше за останні місяці очікування бізнесу на найближчі два роки погіршилися, але оптимісти все одно переважають песимістів. Частка тих, хто планує розширити діяльність, зменшилася з 24,2% до 19,1%, не планують змін протягом двох років 72% опитаних. А частка тих, хто прогнозує скорочення діяльності через два роки, зросла з 6,7% до 9,1%.

Зазначається, що в грудні зросла як частка підприємств, які повідомили про пожвавлення ділової активності порівняно з попереднім роком - з 62,9% до 63,6%, так і частка тих, хто повідомив про погіршення ситуації, - з 12,6% до 13,2%, тоді як частка тих, у кого нічого не змінилося, знизилася до 23,2% з 24,6%.

Згідно з дослідженням, про подальше відновлення свідчить і динаміка показників виробництва в грудні порівняно з листопадом: частка підприємств, що збільшили виробництво, зросла з 29,6% до 34,4%, а частка тих, що скоротили виробництво, зменшилася з 18,3% до 16,8%.

Що стосується очікувань бізнесу, то на наступні 3-4 місяці вони залишаються позитивними. Частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, становить 38,5%, зниження виробництва очікують лише 5,3%.

У цьому опитуванні також було досліджено питання, як бізнес сприймає державу. Згідно з результатами, 25% опитаних не змогли відповісти на запитання, 33% - бачать у державі регулятора, 31% - перешкоду, 7% називають державу партнером, 2% - ворогом і 1% - другом.

"Такий розподіл відповідей вказує на важливість діалогу з бізнесом під час формулювання державної політики", - зазначив Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД.

опитування, ІЕД
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