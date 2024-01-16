У Мінреінтеграції розповіли, яку інформацію потрібно знати, якщо ваша близька людина йде на війну

Якщо хтось з ваших близьких став на захист України, важливо запам’ятати кілька правил, які будуть корисні як вам, так і вашій близькій особі у випадку критичної ситуації. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснює, яку інформацію потрібно знати, якщо ваша близька людина йде на війну. Подробиці – читайте в матеріалі.
Яку інформацію потрібно знати, якщо ваша близька людина йде на війну
Близька людина повинна мати достатньо інформації для розуміння місцеперебування захисника чи захисниці. Ця інформація, звісно, не призначена для поширення в соцмережах.
Крім місцеперебування, варто знати наступні аспекти:
Що ще важливо знати, якщо близька людина йде на війну
Для забезпечення безпечної комунікації рекомендується використовувати надійний месенджер, наприклад, Signal, з подвійним шифруванням.
У разі втрати зв’язку захисник повинен повідомити про своє місцеперебування при першій можливості, назвавши найближчий населений пункт чи вказавши інші важливі деталі.
Головне правило: залишайтеся спокійними, утримуйте себе від паніки та не обривайте телефонні розмови, якщо з бійцем деякий час немає зв’язку.
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