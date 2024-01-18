Кулеба: Київ хоче мати більше контактів з Пекіном на всіх рівнях

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війна в Україні не відповідає стратегічним інтересам Китаю і заявив, що Київ хоче мати більше контактів з Пекіном на всіх рівнях.
"Я не вірю, що ця війна відповідає стратегічним інтересам Китаю. Ми вважаємо, що Китай наразі стежить за розвитком подій і спостерігає, як різні сторони вкладають у неї дедалі більше і більше ресурсів. Китай зосереджений не лише на своїх економічних проблемах, а й на розвитку подій у своєму регіоні. Ми хочемо більше говорити з Китаєм. Ми хочемо мати з ними більше контактів на всіх рівнях", - сказав він у рамках дискусійної програми в Давосі.
За словами міністра, у підході до Китаю українська сторона керується тим, що Пекін зацікавлений у незалежній, мирній і процвітаючій Україні.
"Також через неминучу перспективу України стати членом єдиного ринку Євросоюзу", - додав Кулеба.
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