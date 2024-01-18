Прем'єр-міністр Естонії розповіла де взяти 120 млрд євро на допомогу Україні

Партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб перевершити росію та виграти війну. З такою ініціативою виступила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише Bloomberg.

Зокрема прем’єр-міністр вважає, що країни-члени групи «Рамштайн», яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 млрд євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.

«Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах», – сказала Каллас.

За словами посадовиці, план Естонії – амбітний для членів НАТО, які вже не досягають цільових показників витрат на оборону та запропонує стабільне джерело фінансування для України.