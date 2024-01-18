Данілов: Захід усвідомлює, якщо в Україні буде просідати ситуація на фронті – в них можуть початися проблеми з росією

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що російська армія позбавлена можливості відкривати нові фронти, поки вона знаходиться на території України. Також в етері телемарафону він прокоментував статтю німецького таблоїда Bild та наголосив, що у будь-якому випадку допомога для України буде продовжуватися завжди.

"Спроможності у російської федерації відкривати нові фронти немає зовсім до того часу, поки вони знаходяться на території України", – наголосив посадовець й зазначив, що коли вони покинуть Україну – "не матимуть спроможності взагалі вести будь-які війни".

Секретар РНБО прокоментував також статтю таблоїда про те, що Збройні сили Німеччини нібито готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року та можливий вплив цієї ситуації на допомогу Україні. Він зазначив, що "більше, ніж впевнений, що допомога буде продовжуватися".

"Вони свідомі, що якщо у нас буде просідати ситуація на фронті й ми будемо програвати, то в них можуть початися проблеми з росією. Ми готові відстоювати свою незалежність та нищити ворога, а країни НАТО точно нам будуть допомагати, бо вони не мають ніякого бажання вести пряму війну з рф", – наголосив Данілов.

Він зазначив, що у світі вже "давно триває війна з росією, однак її мало хто помічає". На його думку, це, перш за все, інформаційна війна, а також кібервійна й торгові війни.