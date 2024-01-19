Стало відомо представники яких професій більш за все страждають від наслідків вибухів мін

Станом на 18.01.2024 від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 889 осіб, з яких загинуло 277 (діти – 14 , дорослі – 263 ), поранено 612 (діти – 74 , дорослі – 538 ). Про це повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки у Facebook.

Також в управлінні оприлюднили дані щодо того, представники яких професій більш за все страждають від наслідків вибухів мін.

Представники професій, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів:

- фермери — 144 особи;

- безробітні — 127 осіб (з них пенсіонери — 57 осіб);

- працівники критичної інфраструктури — 94 особи;

- водії — 77 осіб;

- учні — 73 особи.

Збір даних проводиться Головним управлінням протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки на системній основі, в рамках виконання пункту 35 Плану заходів Осло з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавська конвенція).

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення російською федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.

Відповідна база даних та інтерактивна мапа допомагає урядовим та гуманітарним організаціям проводити в небезпечних регіонах інформування населення про ризики пов'язані з вибухонебезпечними предметами, а також надавати допомогу постраждалим від мінно-вибухових травм.

Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, як секретаріат Національного органу з питань протимінної діяльності, здійснює моніторинг та верифікацію даних, щодо інцидентів пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, а також постраждалого від них цивільного населення, інформація стосовно яких надходить від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади.