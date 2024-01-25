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Шмигаль: В нафтових питаннях ми отримали пропозицію від словацького оператора Slovnaft

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Україна отримала пропозицію від словацького оператора Slovnaft, деталі якої буде повідомлено пізніше. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"В нафтових питаннях ми отримали пропозицію від словацького оператора Slovnaft. Вона насправді дуже нова і важлива не лише для України та Словаччини, а й цілої Європи. Деталі будуть згодом, а результати будуть вагомі і відчутні", – заявив Шмигаль.

Він також розповів, що запропонував оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів газу Словаччини.

Шмигаль додав, що сторони також обговорили потенціал співпраці в енергетичній сфері, зокрема домовилися прискорити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачево-Вельке Капушани.

Також прем'єр закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Словаччина є однією з країн ЄС, яка досі найбільше залежить від росії в енергетичних ресурсах, оскільки 60% природного газу, 70% нафти та все ядерне паливо надходять до країни з Москви.

Нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській MOL, історично використовує виключно російську нафту. Влітку 2023 року компанія заявила, що проситиме у Брюсселя більше часу на внесення необхідних технологічних коректив для отримання нафти з інших джерел. Цей заклик також підтримав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За словами одного зі словацьких дипломатів, цього року Slovnaft інвестує 350 мільйонів євро в нові технології, щоб адаптуватися до неросійської сирої нафти. Він додав, що НПЗ також надсилає паливо в Україну.

Шмигаль, Фіцо
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