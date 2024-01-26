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Стефанішина: Україна не залишиться без фінансування Європейського Союзу

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Рішення щодо надання фінансової допомоги Києву у розмірі €50 млрд на наступні чотири роки однозначно буде ухвалене.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Хочу звернутися до всіх українців і сказати, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, це рішення однозначно буде ухвалене. Ми маємо як мінімум три-чотири сценарії ухвалення цього рішення на столі, але боремося за найкраще і найпередбачуваніше для нас – це €50 млрд на чотири роки, проголосоване консенсусом усіх держав», – говорить вона.

Стефанішина зауважила, що це означатиме, що Єврокомісія матиме суверенне право щодо його реалізації, що дуже важливо.

Як відомо, 1 лютого лідери ЄС знову зустрінуться на саміті у Брюсселі, щоб спробувати укласти угоду щодо фінансового пакету. На ньому держави-члени Євросоюзу готові ухвалити пакет допомоги Україні у розмірі €50 млрд, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Стефанішина
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