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Стефанішина: Україна працює над підготовкою майбутнього візиту угорського прем'єр-міністра

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Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна працює над підготовкою майбутнього візиту угорського прем'єра Віктора Орбана в Україну, а візит глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Ужгорода пов'язаний з підготовкою до цього.

Про це посадовиця повідомила під час спілкування з представниками ЗМІ у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

Під час пресконференції у Брюсселі вона нагадала, що Орбан востаннє в Україні був 2010 року — ще до Революції Гідності.

"Для нас важливо, що він приїхав. Тому насамперед концентрація — на двосторонньому порядку денному", — зазначила Стефанішина.

Міністерка додає, що Україна "вже багато зробила" для цього, зокрема ухвалила законодавство, яке "було визнано ефективним та якісним з боку угорської сторони".

Стефанішина не відповіла на запитання, чи очікується візит Орбана до Києва, або ж президент України Володимир Зеленський особисто приїде до Будапешта. Вона додала, що глава МЗС України Дмитро Кулеба має бути краще поінформований з цього питання. Однак вона наголосила на важливості особистого візиту прем'єра Угорщини в Україну.

"Для мене принципово побачити Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І важливо, щоб ця людина бачила державу такою, якої бачать українці", — додала посадовиця.

Стефанішина, Орбан
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