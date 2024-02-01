Адвокат прокоментував пункт законопроєкту про мобілізацію щодо обмежено придатних

Законопроєкт №10449, який Кабінет міністрів вніс на розгляд до Верховної Ради 30 січня 2024 року, передбачає багато змін до порядку проведення мобілізаційних заходів. Зокрема пропонується скоротити кількість варіантів висновків ВЛК щодо придатності військовозобов’язаних до проходження служби.

Про те, що це означатиме для обмежено придатних військовозобов’язаних чоловіків, Фактам ICTV розповів адвокат Gracers Law Firm Сергій Савинський.

Законопроєкт пропонує скасувати поняття обмежено придатний, натомість лишивши тільки два моживі варінти: придатний та непридатний.

«Якщо буде дійсно ухвалено тільки дві категорії – придатні та непридатні, – то в цьому є певна логіка, бо майже всі обмежено придатні, як правило, проходять військову службу», – розповів Сергій Савинський.

Це означає, що після прийняття закону та набуття ним чинності всі, хто вже отримав висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність, повинні будуть знову пройти ВЛК протягом дев’яти місяців з метою визначення придатності до військової служби. Особливу увагу будуть приділяти тим військовозобов’язаним, хто отримав інвалідність II чи III групи після 24 лютого 2022 року, за винятком військовослужбовців, що отримали інвалідність внаслідок поранення.

«Я вважаю, що повинна залишитися норма положення, в якій буде прописано, де саме будуть проходити службу військовозобов’язані, чий статус змінять з обмежено придатний на придатний після повторного проходження ВЛК. Так, як це відбувається зараз, коли у рішенні ВЛК прописують обмеження, що така людина не може, наприклад, служити у лавах ДШВ або морській піхоті», – зауважив адвокат.

Тобто, наразі людей, які мають обмежену придатність за чинними нормами закону, не відправляють на нульові позиції. Вони можуть проходити службу в розташуванні військових частин на певній відстані від лінії фронту, а на нульові позиції їх можуть відправити лише за добровільною згодою.

Тому якщо новий законопроєкт буде прийнято, у висновку ВЛК для всіх придатних буде прописуватися обґрунтоване призначення призовників для служби у Збройних силах України чи іншому військовому формуванні з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей.

За словами Сергія Савинсьвого, такі зміни мають синхронізувати різні законодавчі акти, що стосуються проведення мобілізації, ВЛК та порядку проходження військової служби.

«Але давайте подивимося, що ухвалять, перш ніж робити висновки. Бо законопроєкт тільки подано в Раду для ознайомлення. Перш ніж законопроєкт буде прийнято, він має пройти цілу низку обговорень, уточнень, змін і поправок», – наголосив адвокат.