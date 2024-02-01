Боррель: ЄС зобов'язується у 2024 році надати Україні військову допомогу на EUR21 млрд

Європейський Союз і країни-члени зобов'язуються у 2024 році надати Україні військову допомогу щонайменше на EUR21 млрд, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
"Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про EUR21 млрд на військову підтримку України, закладених у бюджети на 2024 рік", - сказав Боррель за підсумками зустрічі міністрів оборони ЄС.
Він уточнив, що держави-члени ЄС та європейські інституції до цього часу надали Україні військове обладнання на EUR28 млрд.
Водночас, зазначив Боррель, сума в EUR21 млрд не є остаточною, оскільки деякі держави-члени ще не представили цифри своєї підтримки.
"Але йдеться про 21 мільярд на цей рік порівняно з 28 мільярдами в попередні два роки", - наголосив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023