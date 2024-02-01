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Боррель: ЄС зобов'язується у 2024 році надати Україні військову допомогу на EUR21 млрд

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Європейський Союз і країни-члени зобов'язуються у 2024 році надати Україні військову допомогу щонайменше на EUR21 млрд, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про EUR21 млрд на військову підтримку України, закладених у бюджети на 2024 рік", - сказав Боррель за підсумками зустрічі міністрів оборони ЄС.

Він уточнив, що держави-члени ЄС та європейські інституції до цього часу надали Україні військове обладнання на EUR28 млрд.

Водночас, зазначив Боррель, сума в EUR21 млрд не є остаточною, оскільки деякі держави-члени ще не представили цифри своєї підтримки.

"Але йдеться про 21 мільярд на цей рік порівняно з 28 мільярдами в попередні два роки", - наголосив він.

Боррель
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