Зеленський розмірковує над заміною низки державних керівників, і не лише у військовому секторі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмірковує над кадровими змінами, зокрема, у військовій сфері.

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

Зеленський вперше прокоментував інформацію про можливе звільнення Валерія Залужного. Президент заявив, що розмірковує над звільненням не тільки головнокомандувача, а й інших керівних осіб країни.

"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не лише у військовому секторі, я думаю про цю заміну, це правда", - зауважив гарант.

Він додав, що якщо Україна хоче перемогти, то всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевнені в перемозі, не повинні падати духом та опускати руки.

За словами президента, необхідне перезавантаження та новий початок.

"Тому я говорю про перезапуск. І я маю на увазі дещо серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", - підкреслив президент.

"Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт. Були затримки з технікою, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів недостатньо, нам потрібні сучасні технічні засоби", - наголосив Зеленський.