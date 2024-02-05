Зеленський розмірковує над заміною низки державних керівників, і не лише у військовому секторі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмірковує над кадровими змінами, зокрема, у військовій сфері.
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
Зеленський вперше прокоментував інформацію про можливе звільнення Валерія Залужного. Президент заявив, що розмірковує над звільненням не тільки головнокомандувача, а й інших керівних осіб країни.
"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не лише у військовому секторі, я думаю про цю заміну, це правда", - зауважив гарант.
Він додав, що якщо Україна хоче перемогти, то всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевнені в перемозі, не повинні падати духом та опускати руки.
За словами президента, необхідне перезавантаження та новий початок.
"Тому я говорю про перезапуск. І я маю на увазі дещо серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", - підкреслив президент.
"Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт. Були затримки з технікою, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів недостатньо, нам потрібні сучасні технічні засоби", - наголосив Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023