Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Рада може продовжити виплати ВПО до кінця воєнного стану

114

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає продовження виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) до кінця воєнного стану чи інтеграції переселенців до нових громад.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник голови фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань прав людини, співголова громадської організації «ВПО України» Максим Ткаченко.

«Члени нашої ТСК зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт (№10382) щодо виплати допомоги на проживання з урахуванням оцінювання задоволення потреб та ступеня інтеграції внутрішньо переміщеної особи за місцем її фактичного проживання. Простими словами, він стосується продовження виплат допомоги на проживання ВПО», - поінформував він.

Ткаченко нагадав, що нещодавно уряд ухвалив рішення про те, щоб продовжити виплати усім категоріям ВПО до 1 березня, проте депутати вірять, що вдасться зробити так, «щоб 80% людей, які сьогодні отримують ці компенсації, з 1 березня продовжили їх отримувати і надалі».

«На нашу думку, ця допомога не може бути припинена до завершення воєнного стану та інтеграції переселенців до нових громад, якщо у ВПО немає власного житла, майна та нормальних доходів на підконтрольній території України», - акцентував політик.

Він пояснив, що проєкт закону передбачає продовження виплат у розмірах 3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 гривень – для інших осіб.

За його словами, у документі також визначено чіткі умови, за яких може бути відмовлено у виплаті щомісячної допомоги або припинено її. Серед таких умов – повернення ВПО додому, на тимчасово окуповану територію або в зону бойових дій, виїзд за кордон без поважних причин, наявність житла більш ніж 25 кв. м на сім’ю або від 13,65 кв. м на особу.

Водночас передбачено, що не будуть отримувати щомісячні виплати ті особи, які вже отримали допомогу від держави, а саме взяли участь у програмі «єОселя», отримали компенсацію за знищене або пошкоджене житло в рамках програми «єВідновлення».

Згідно з законопроєктом, компенсацію не отримуватимуть особи, які мають досить високу та стабільну заробітну плату, а саме якщо середньомісячний дохід становить більш ніж 14200 гривень на особу.

Окрім того, якщо громадянин придбав авто чи інше рухоме, нерухоме майно вартістю, що вища від встановленої межі, або утримує більше від певної суми на депозитному рахунку, то передбачається, що він також не може претендувати на отримання грошової компенсації від держави.

Ткаченко розповів, що розраховує на те, що український парламент у лютому проголосує за дану законодавчу ініціативу у першому читанні, а до кінця березня документ буде ухвалено у цілому.

«Чому важливо продовжити ці виплати до завершення воєнного стану? Тому, що це не лише допомога внутрішнім переселенцям, це наша вдячність тим, хто, попри усі складнощі та виклики, вірить у перемогу України. Перед нами стоїть завдання – забезпечити, щоб кожен переселенець відчував себе не просто частиною нашого суспільства, але й активним його учасником. Інтеграція потребує часу, і виплати – це допомога у старті нового життя», - резюмував він.

Водночас депутат наголосив, що погоджується з тезою, яка зазначена в Постанові Кабміну, що працездатні переселенці мають працювати, «проте держава повинна стимулювати ВПО офіційно працевлаштовуватись, допомагати у пошуках роботи та в інших питаннях».

«Ми кожного місяця намагаємося зустрічатися з представниками регіональних центрів зайнятості, обговорюємо з ними ситуацію щодо рівня працевлаштування ВПО в регіонах. На жаль, ситуація у більшості регіонів є невтішною, чоловіки переховуються від військкоматів, а жінки не працевлаштовуються через відсутність безпечних умов для своїх дітей, поки вони перебувають на роботі, бракує місць у дитсадках та школах», - сказав Ткаченко.

Тож для внутрішньо переміщених родин з дітьми держава запустила програму «Соціальна няня», яка дає змогу знайти няню для дітей ВПО на безкоштовній основі.

«Ми як держава розуміємо ситуацію ВПО, проте не будемо толерувати безробіття серед цієї категорії населення. Ми закликаємо ВПО працевлаштуватися, адаптуватися до нових реалій та нового місця проживання. Втім, ми є прихильниками того, щоб навіть працевлаштовані переселенці отримували грошову допомогу від держави», - заявив політик.

Ткаченко, ВПО, воєнний стан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 10 февраля 2024
Пятница, 9 февраля 2024
Четверг, 8 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023