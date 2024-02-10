Рада може продовжити виплати ВПО до кінця воєнного стану

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає продовження виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) до кінця воєнного стану чи інтеграції переселенців до нових громад.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник голови фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань прав людини, співголова громадської організації «ВПО України» Максим Ткаченко.

«Члени нашої ТСК зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт (№10382) щодо виплати допомоги на проживання з урахуванням оцінювання задоволення потреб та ступеня інтеграції внутрішньо переміщеної особи за місцем її фактичного проживання. Простими словами, він стосується продовження виплат допомоги на проживання ВПО», - поінформував він.

Ткаченко нагадав, що нещодавно уряд ухвалив рішення про те, щоб продовжити виплати усім категоріям ВПО до 1 березня, проте депутати вірять, що вдасться зробити так, «щоб 80% людей, які сьогодні отримують ці компенсації, з 1 березня продовжили їх отримувати і надалі».

«На нашу думку, ця допомога не може бути припинена до завершення воєнного стану та інтеграції переселенців до нових громад, якщо у ВПО немає власного житла, майна та нормальних доходів на підконтрольній території України», - акцентував політик.

Він пояснив, що проєкт закону передбачає продовження виплат у розмірах 3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 гривень – для інших осіб.

За його словами, у документі також визначено чіткі умови, за яких може бути відмовлено у виплаті щомісячної допомоги або припинено її. Серед таких умов – повернення ВПО додому, на тимчасово окуповану територію або в зону бойових дій, виїзд за кордон без поважних причин, наявність житла більш ніж 25 кв. м на сім’ю або від 13,65 кв. м на особу.

Водночас передбачено, що не будуть отримувати щомісячні виплати ті особи, які вже отримали допомогу від держави, а саме взяли участь у програмі «єОселя», отримали компенсацію за знищене або пошкоджене житло в рамках програми «єВідновлення».

Згідно з законопроєктом, компенсацію не отримуватимуть особи, які мають досить високу та стабільну заробітну плату, а саме якщо середньомісячний дохід становить більш ніж 14200 гривень на особу.

Окрім того, якщо громадянин придбав авто чи інше рухоме, нерухоме майно вартістю, що вища від встановленої межі, або утримує більше від певної суми на депозитному рахунку, то передбачається, що він також не може претендувати на отримання грошової компенсації від держави.

Ткаченко розповів, що розраховує на те, що український парламент у лютому проголосує за дану законодавчу ініціативу у першому читанні, а до кінця березня документ буде ухвалено у цілому.

«Чому важливо продовжити ці виплати до завершення воєнного стану? Тому, що це не лише допомога внутрішнім переселенцям, це наша вдячність тим, хто, попри усі складнощі та виклики, вірить у перемогу України. Перед нами стоїть завдання – забезпечити, щоб кожен переселенець відчував себе не просто частиною нашого суспільства, але й активним його учасником. Інтеграція потребує часу, і виплати – це допомога у старті нового життя», - резюмував він.

Водночас депутат наголосив, що погоджується з тезою, яка зазначена в Постанові Кабміну, що працездатні переселенці мають працювати, «проте держава повинна стимулювати ВПО офіційно працевлаштовуватись, допомагати у пошуках роботи та в інших питаннях».

«Ми кожного місяця намагаємося зустрічатися з представниками регіональних центрів зайнятості, обговорюємо з ними ситуацію щодо рівня працевлаштування ВПО в регіонах. На жаль, ситуація у більшості регіонів є невтішною, чоловіки переховуються від військкоматів, а жінки не працевлаштовуються через відсутність безпечних умов для своїх дітей, поки вони перебувають на роботі, бракує місць у дитсадках та школах», - сказав Ткаченко.

Тож для внутрішньо переміщених родин з дітьми держава запустила програму «Соціальна няня», яка дає змогу знайти няню для дітей ВПО на безкоштовній основі.

«Ми як держава розуміємо ситуацію ВПО, проте не будемо толерувати безробіття серед цієї категорії населення. Ми закликаємо ВПО працевлаштуватися, адаптуватися до нових реалій та нового місця проживання. Втім, ми є прихильниками того, щоб навіть працевлаштовані переселенці отримували грошову допомогу від держави», - заявив політик.