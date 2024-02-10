Стефанішина: Кабмін затвердив план заходів з виконання рекомендацій ЄК

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 9 лютого, затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
"Це всеохопний документ на понад сто сторінок, покликаний структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали у листопаді 2023 року в межах Пакета розширення ЄС, так і для якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до ЄС", - зазначила Стефанішина.
Документ визначає понад 350 заходів щодо виконання політичних рекомендацій Єврокомісії, а також ключових рекомендацій за усіма переговорними розділами відповідно до кластерного підходу, строки їх виконання, відповідальних органів державної влади та алгоритм моніторингу реалізації положень плану.
"Ми маємо на меті продовжувати динамічний темп на шляху до членства в ЄС, тому йдемо на крок вперед, адже план заходів сформовано з урахуванням того, що Єврокомісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року. Маємо бути готові заздалегідь", - наголосила віцепремʼєр-міністр.
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