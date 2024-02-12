Речник ВМС: Україна й надалі руйнуватиме російську інфраструктуру у тимчасово окупованому Криму

Україна продовжуватиме свою стратегію і руйнуватиме російську інфраструктуру у тимчасово окупованому Криму.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Еспрессо в неділю, 11 лютого.
Він зазначив, що не готовий давати стовідсоткові прогнози щодо стратегії ЗСУ, адже це питання, яке вирішується на вищому рівні. Проте, наразі не планується вносити будь-які зміни до існуючих планів.
"Скоріш за все, удари будуть наноситися і надалі. російська інфраструктура в Криму сама себе не спалить. Міст (Кримський міст - ред.) сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. З кораблями складніше, вони зазвичай мають позитивну плавучість і їм треба допомагати", - сказав речник ВМС України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023