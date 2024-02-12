Речник ВМС: Україна й надалі руйнуватиме російську інфраструктуру у тимчасово окупованому Криму

Україна продовжуватиме свою стратегію і руйнуватиме російську інфраструктуру у тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Еспрессо в неділю, 11 лютого.

Він зазначив, що не готовий давати стовідсоткові прогнози щодо стратегії ЗСУ, адже це питання, яке вирішується на вищому рівні. Проте, наразі не планується вносити будь-які зміни до існуючих планів.

"Скоріш за все, удари будуть наноситися і надалі. російська інфраструктура в Криму сама себе не спалить. Міст (Кримський міст - ред.) сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. З кораблями складніше, вони зазвичай мають позитивну плавучість і їм треба допомагати", - сказав речник ВМС України.