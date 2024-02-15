Держстат: У 2023 році експорт товарів з України скоротився на 18%

У 2023 році експорт товарів з України склав $36,1 млрд, що на 18% менше, ніж у попередньому році. З іншого боку, імпорт в Україну зріс на 14,9% і досяг $63,5 млрд.

Дані опублікувала Державна служба статистики.

Згідно з опублікованими даними, у грудні 2023 року порівняно з листопадом 2023 року сезонно скориговані обсяги експорту збільшились на 19,2%, а імпорту - на 12,5%.

Повідомляється, що сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у грудні 2023 року склало 2386,2 млн. доларів, що є негативним показником. У листопаді 2023 року також було відзначено негативне сезонно скориговане сальдо в розмірі 2279,2 млн. доларів.

За підсумками 2023 року загальний обсяг торгівлі України досяг $99,8 мільярда. Головними експортними товарами стали зернові культури на суму $8,3 мільярда, що на 8,8% менше ніж у 2022 році, а також жири та олії, експорт яких склав $5,6 мільярда, зниження на 5%.

У сфері імпорту лідируючими категоріями товарів були транспортні засоби на суму $6,9 мільярда, їх зростання склало 33%, ядерні реактори, котли, машини та обладнання на суму $5,3 мільярда. Тут імпорт збільшився на 26%.

Індекс покриття імпорту експортом становив 0,57, що є зниженням порівняно з показником 0,80 у попередньому році.

У 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

Основними споживачами вітчизняної агропродукції стали Іспанія (1765 млн дол. США), Нідерланди (1274 млн дол. США), Єгипет (1066 млн дол. США), Італія (1045 млн дол. США), Німеччина (862 млн дол. США), Угорщина (471 млн дол. США).

Ці десять країн за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства 69 % валютних надходжень.

У 2023 році обсяги поставок аграрної продукції українського виробництва до країн – членів ЄС зменшилися проти показника 2022 року у 13,1 млрд дол. США на 4 % і склали 12,6 млрд дол. США.

Водночас частка ЄС у вітчизняному експорті сільгосппродукції вдруге поспіль оновила свій найбільший показник і склала минулого року 57 % від усього українського агроекспорту.

Що стосується імпорту агропродукції, то у 2023 році в Україну було ввезено агропродукції на 7,1 млрд дол. Це майже на 13 % більше, ніж у 2022 році, коли імпорт агропродовольчої продукції склав 6,3 млрд дол.

Слід зазначити, що починаючи з 2017 року перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції до України утримує Польща. Торік вона продала в нашу країну сільськогосподарських товарів на суму 950 млн дол. США, перевищивши показник 2022 року у 881 млн дол. США.