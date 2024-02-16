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Експерт розповіла про фактори, що впливають на вартість криптовалют у 2024 році

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Незважаючи на те, що прогноз вартості криптовалют завжди має певний ступінь невизначеності та спекуляцій, можна виокремити низку факторів, які впливатимуть на цей показник у 2024 році. Про те, що впливатиме на вартість криптовалют у 2024 році, розповіла в коментарі УНН співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Експерт виділила основні чинники:

  • Грошово-кредитна політика ФРС: Політика Федеральної резервної системи США впливає на фінансові ринки загалом, включно з ринком криптовалют.
  • "Наприклад, рішення щодо ставок можуть впливати на інвестиційний апетит до ризикованих активів, таких як криптовалюти", - пояснила Олена Сосєдка.
  • Геополітична обстановка: Нестабільність у світовій політиці та економіці може сприяти збільшенню інтересу до криптовалют як до альтернативних активів.
  • Халвінг біткоїна: Майбутній халвінг біткоїна, який скоротить винагороду за майнінг удвічі, може створити дефіцит пропозиції й у такий спосіб збільшити ціну на біткоїн.

"Історично такі події призводили до підвищення цін. Наступний халвінг для біткоїна очікується приблизно у квітні 2024 року. Під час цієї події винагороду за видобуток блоку буде знижено з поточних 6.25 BTC до 3.125 BTC", - розповіла Олена Сосєдка.

  • Розвиток інфраструктури: Розвиток і вдосконалення технологій, включно з появою спотових ETF на біткойни, може збільшити приплив інституційних інвестицій і, як наслідок, підтримати зростання цін на криптовалюти.
  • Фінансова інфляція та макроекономічні показникиі: Загальні економічні тренди, такі як інфляція, також можуть впливати на криптовалютні ринки.

"Наприклад, висока інфляція може сприяти пошуку інвесторами "захисних активів", серед яких може бути і біткоїн", - пояснила Сосєдка.

Експертка також наголосила на необхідності зважати на те, що ринок криптовалют вирізняється високою волатильністю та непередбачуваністю, тож навіть за наявності певних тенденцій та передумов, реальна динаміка може суттєво відрізнятися.

криптовалюта, Сосєдка, біткоїн
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