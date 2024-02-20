Мінсоцполітики: Внесено зміни у порядок призначення виплат на проживання для ВПО

Кабмін прийняв постанову, якою вніс зміни у порядок призначення виплат на проживання для вимушено переміщених осіб. З 1 березня 2024 року виплати буде продовжено для більшості переселенців, які належать до найбільш вразливих категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
Згідно з постановою, ще на 6 місяців, автоматично продовжуються виплати для переселенців, які не мають можливості працювати, а саме:
Проте значна кількість ВПО також зможуть отримати виплати ще на 6 місяців, після подання нової заяви.
Так, право на продовження виплат мають:
Також держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривень:
Зазначається, що такі сім’ї отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії.
Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн) - також можуть подати заяву та отримувати виплати протягом наступних півроку.
Також за заявою допомога продовжується, якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Право на продовження виплат мають особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.
В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць.