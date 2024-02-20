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Мінсоцполітики: Внесено зміни у порядок призначення виплат на проживання для ВПО

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Кабмін прийняв постанову, якою вніс зміни у порядок призначення виплат на проживання для вимушено переміщених осіб. З 1 березня 2024 року виплати буде продовжено для більшості переселенців, які належать до найбільш вразливих категорій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Згідно з постановою, ще на 6 місяців, автоматично продовжуються виплати для переселенців, які не мають можливості працювати, а саме:

  • для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);
  • осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік - у постанові);
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Проте значна кількість ВПО також зможуть отримати виплати ще на 6 місяців, після подання нової заяви.

Так, право на продовження виплат мають:

  • малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;
  • вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності - для жінок, яких віднесено до I-IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС);
  • людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 гривень).

Також держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривень:

  • для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;
  • або сімей, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї й не виховуються в інтернатних закладах).

Зазначається, що такі сім’ї отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії.

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн) - також можуть подати заяву та отримувати виплати протягом наступних півроку.

Також за заявою допомога продовжується, якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Право на продовження виплат мають особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць.

виплати, ВПО
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