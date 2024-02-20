Стефанішина: Ми поінформували ЄК щодо ситуації на українсько-польському кордоні

Київ поінформував Єврокомісію про ситуацію з блокадою польсько-українського кордону та очікує рішучої реакції партнерів.

Про це у коментарі "Європейській правді" сказала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", – наголосила Стефанішина.

Вона нагадала, що у вівторок у Брюсселі з ініціативи української сторони зустрінеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.

"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", – додала вона.