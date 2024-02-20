CNN: Через затримку допомоги Україні Конгресом, американська армія виділяє кошти на підтримку ЗСУ із власних рахунків

У зв’язку із затримками фінансування допомоги Україні Конгресом США американська армія виділяє кошти на підтримку української із власних рахунків. Військові стурбовані, що без допомоги Конгресу їм доведеться залучати гроші з інших важливих проєктів армії.
Про це пише CNN з посиланням на військових чиновників США.
Зазначається, що із жовтня 2023 армія США витратила понад 430 мільйонів доларів на різні операції, включно з навчанням українських військових, транспортуванням обладнання та розгортання військ США до Європи.
"Ми, по суті, витягуємо його (фінансування-ред.) з армії", – сказав один із високопоставлених військових чиновників виданню.
Інший чиновник зазначив, що досі цей рахунок оплачувався за рахунок Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці. Проте без бюджету на 2024, затвердженого Конгресом, і без додаткового фінансування конкретно для України, командування має приблизно 3 мільярди доларів, щоб оплатити 5 мільярдів доларів операційних витрат.
Це включає не лише операції, пов'язані з підтримкою України – навчання і переправлення зброї та обладнання до Польщі та України, але й інші операції американського командування по всій Європі та Африці.
Військові кажуть, що якщо Конгрес все ще не прийме нове фінансування для України протягом кількох місяців, то їм доведеться почати приймати важкі рішення та відділяти гроші від менш важливих проєктів, таких як будівництво казарм або стимули для вступу на службу.
Вони попереджають, що в такій ситуації до кінця травня в бюджеті армії США в Європі та Африці, що становить приблизно $3 млрд, закінчаться гроші на операції, пов’язані не лише з Україною, а й з іншими країнами Європи та Африки.
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