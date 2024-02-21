CAR: Корейська ракета, якою атакували Україну, містила компоненти компаній із США та Європі

Північнокорейська балістична ракета, випущена минулого місяця російськими військовими проти України, містила сотні компонентів із компаній у США та Європі.

Про це йдеться в новій доповіді Conflict Armament Research (CAR), результати якої наводить CNN.

Зазначається, що результати дослідження стали першим публічним свідченням того, що Північна Корея використовує іноземні технології у своїй ракетній програмі, і наголошують на постійній проблемі, з якою стикається Євросоюз і Білий дім, намагаючись запобігти потраплянню дешевої мікроелектроніки західного виробництва, призначеної для цивільного використання, у зброю, яка використовується Північною Кореєю, Іраном і росією.

Організація Conflict Armament Research, що базується у Великій Британії, вивчила 290 компонентів залишків північнокорейської балістичної ракети, знайдених у січні на території України, і виявила, що 75% компонентів розробили та продали компанії, зареєстровані у США, йдеться у звіті.

Ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов’язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, і 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії. Ці компоненти здебільшого складали навігаційну систему ракети, і їх можна відстежити за 26 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані, йдеться в доповіді.

У звіті, який наводить CNN, не уточнюється, про яку саме ракету йдеться, але, імовірно, це балістична зброя під назвою KN-23.

Минулого року, як уже повідомляла CNN, CAR встановила, що 82% компонентів, що входять до складу ударних безпілотників іранського виробництва, запущених росією територією України, були виготовлені американськими компаніями.

Поряд із широкими санкціями та експортним контролем, спрямованими на обмеження доступу до технологій західного виробництва, наприкінці 2022 року адміністрація президента США Джо Байдена також створила широку цільову групу для розслідування того, як американські та західні компоненти, включно з мікроелектронікою американського виробництва, потрапляють у безпілотники іранського виробництва, які росія сотнями запускає на міста України.

В останньому звіті CAR не називаються конкретні компанії, що виробляли компоненти, оскільки немає ніяких доказів того, що вони навмисно постачали деталі до Північної Кореї – натомість компоненти, найімовірніше, були переспрямовані кудись у великий глобальний ланцюжок поставок після того, як компанії продали їх різним міжнародним дистриб’юторам. Тому CAR воліє працювати з компаніями, щоб спробувати розв’язати проблему, а не називати їх на ім’я і ганьбити, сказав CNN представник CAR.

Дослідження також показує, що Північна Корея змогла швидко виготовити ракету і відправити її в росію. Компоненти, вивчені дослідниками, були вироблені між 2021 і 2023 роками. Виходячи з цих термінів виробництва, дослідники стверджують, що ракету “не могли зібрати раніше за березень 2023 року” і вже в січні росія використовувала її проти України.

Той факт, що виробництво ракет у Північній Кореї, мабуть, підживлюється деталями західного виробництва, наголошує на тому, наскільки важко США та їхнім союзникам контролювати, куди потрапляє комерційна електроніка, особливо напівпровідникові компоненти, які дуже складно відстежити, щойно вони потрапляють у глобальний ланцюжок поставок.

Отримані дані свідчать про те, що Північна Корея “створила надійну мережу закупівель, здатну обходити, не виявляючи, режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть“, ідеться в доповіді CAR.

У той час як росія продовжує отримувати поставки з Північної Кореї та Ірану, адміністрація Байдена не змогла відправити нову зброю та обладнання українським військовим, оскільки Конгрес США так і не схвалив необхідне для цього додаткове фінансування.

Минулого місяця Білий дім підтвердив, що росія обстрілює українські міста північнокорейськими ракетами. Північна Корея також, імовірно, надала росії “мільйони артилерійських снарядів” за останній рік, йдеться в доповіді, опублікованій минулого тижня генеральним інспектором Пентагону.

Співробітники розвідки у Вашингтоні дедалі більше стурбовані зростаючими зв’язками між Північною Кореєю і росією, як раніше повідомляв CNN, і довгостроковими наслідками того, що, схоже, є новим рівнем стратегічного партнерства між двома країнами.

CAR заявила, що вивчення північнокорейської ракети “показує, що Північна Корея змогла виготовити передову зброю, інтегрувавши компоненти, вироблені ще 2023 року, незважаючи на санкції Ради Безпеки ООН, що діють з 2006 року, які забороняють виробництво балістичних ракет Північною Кореєю”.

Використання росією північнокорейських ракет на полі бою в Україні може також дати Пхеньяну дані, які він не може отримати від програми випробувань, у рамках якої за останні кілька років за диктатора Кім Чен Ина було випущено десятки одиниць цієї зброї.

Північна Корея також може шукати військову допомогу в росії, включно з “винищувачами, ракетами класу земля-повітря, бронетехнікою, обладнанням для виробництва балістичних ракет, військовими матеріалами та іншими передовими технологіями”, заявив минулого місяця офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.