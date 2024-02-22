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КНДІСЕ: Застосовані ворогом ракети Циркон не відповідають заявленим тактико-технічним характеристикам

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Під час ракетного удару по Києву та області 7 лютого рф застосувала не одну, а дві експериментальні ракети Циркон. Одна з них впала у Дніпровському районі, утворивши велику вирву, а інша – у Вишневому, під столицею.

Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін в інтерв’ю Вечірньому Києву.

Він також повідомив, що застосовані ворогом ракети не відповідають заявленим тактико-технічним характеристикам – щодо швидкості, точності та руйнівної сили.

«По-перше, ця протикорабельна ракета 3М22 Циркон не летить зі швидкістю 8-9 Махів (близько 10 тис. км/год), як заявляють росіяни. За даними відповідних служб, на прикінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2,5 тис. км/год», – наголосив Рувін.

Крім того, за його словами, великі сумніви викликає їхня точність – вони були уражені ППО й не досягли своїх цілей, попри те, що постраждала цивільна інфраструктура та мирні жителі.

«По-третє, ми не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кг вибухової речовини», – сказав директор КНДІСЕ.

Рувін зауважив, що ракета Циркон розроблялася як зброя проти авіаносців, проте навряд чи вона здатна впоратися з таким завданням, тобто цей черговий російський “аналоговнєт” виявився зовсім не унікальним, як і Кинджал.

Циркон, Рувін, КНДІСЕв
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