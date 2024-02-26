Bloomberg: У Європі не пробачать Німеччині та Франції ймовірну перемогу рф над Україною

Затримка допомоги Україні та нездатність постачати мільйон снарядів негативно впливає на стосунки між лідерами Європейського союзу. Ба більше, імовірну перемогу рф над Україною не пробачать, зокрема, Німеччині та Франції, пише Bloomberg.
Анонімні джерела Bloomberg у дипломатичних колах ЄС розповіли, що лідери країн Східної Європи дедалі більше невдоволені зволіканням з військовою допомогою Україні з боку своїх західних колег.
Невдоволені у Східній Європі і позицією канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus.
За словами джерел агенства, "ймовірну перемогу росії в Україні "Західній Європі не пробачать", що підірве довіру до таких країн, як Франція та Німеччина, і загалом може поставити під загрозу весь проект європейської інтеграції".
Однією з причин суперечок є категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Зокрема, Франція активно наполягає, що відповідні інвестиції мають залишатись тільки в межах ЄС, що вже загальмувало постачання снарядів.
За словами співрозмовника агенства, Кіпр і Греція з геополітичних міркувань виступають проти закупівлі снарядів у Туреччини. Для східноєвропейських держав це свідчить про те, що "Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації".
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