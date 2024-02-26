Лубінець: У російському полоні перебуває 28 тисяч громадян України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у російському полоні перебуває 28 тисяч громадян України. Він пропонує створити коаліцію для повернення цивільних. Про це омбудсмен заявив на форумі «Україна. Рік 2024».
«За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках. Журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники. Три офіційні представники ОБСЄ були затримані в Донецькій і Луганській області, і ми вже декілька років не можемо їх звільнити. І весь цей час росія є членом ОБСЄ», – сказав омбудсмен.
Дмитро Лубінець зазначає, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом. Через це Україна шукає нові підходи.
«Станом на зараз можу сказати, що остання поїздка в Катар тиждень тому, на зустрічі з прем'єром пролунало, що вони готові спробувати свої зусилля для повернення цивільних заручників. Нам треба створити міжнародну коаліцію по поверненню цивільних заручників», – заявив Лубінець.
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