Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Стало відомо, скільки Україна витратила на лобіювання своїх інтересів у США за роки війни

121

Упродовж першого року повномасштабного вторгнення рф Україна витратила майже 5 млн доларів на лобіювання у США. У 2023 році ця сума зменшилась на 93%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

У США наразі працює 504 активні лобістські компанії. Загалом у Штатах зареєстровано 6 772 таких компаній.

Україна витратила на лобіювання в США майже 5 млн доларів у перший рік повномасштабного вторгнення рф. Проте вже за рік, у 2023 році, витрати скоротились майже на 93% - до 367 тисяч доларів

У середньому, України витрачала на лобіювання в США близько 270 тисяч доларів на рік з 2015 року. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання.

Напередодні повномасштабної війни росія витрачала, в середньому, 38 млн доларів на рік на лобіювання своїх інтересів у США. Проте вже у 2022 витрати на лобіювання скоротилися більш ніж у 10 разів. Однак це все ще більше, аніж витрачає Україна. Наприклад, торік Україна витратила на лобіювання у США у 10 разів менше коштів, ніж росія.

Найбільші суми на вплив України в Америці у 2022 році були витрачені урядом України понад 3 млн доларів, та Міністерством фінансів - майже 2 млн доларів.

Опендатабот, лобіювання
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 5 марта 2024
Понедельник, 4 марта 2024
Воскресенье, 3 марта 2024
Суббота, 2 марта 2024
Пятница, 1 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023