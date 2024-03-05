Стало відомо, скільки Україна витратила на лобіювання своїх інтересів у США за роки війни

Упродовж першого року повномасштабного вторгнення рф Україна витратила майже 5 млн доларів на лобіювання у США. У 2023 році ця сума зменшилась на 93%.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
У США наразі працює 504 активні лобістські компанії. Загалом у Штатах зареєстровано 6 772 таких компаній.
Україна витратила на лобіювання в США майже 5 млн доларів у перший рік повномасштабного вторгнення рф. Проте вже за рік, у 2023 році, витрати скоротились майже на 93% - до 367 тисяч доларів
У середньому, України витрачала на лобіювання в США близько 270 тисяч доларів на рік з 2015 року. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання.
Напередодні повномасштабної війни росія витрачала, в середньому, 38 млн доларів на рік на лобіювання своїх інтересів у США. Проте вже у 2022 витрати на лобіювання скоротилися більш ніж у 10 разів. Однак це все ще більше, аніж витрачає Україна. Наприклад, торік Україна витратила на лобіювання у США у 10 разів менше коштів, ніж росія.
Найбільші суми на вплив України в Америці у 2022 році були витрачені урядом України понад 3 млн доларів, та Міністерством фінансів - майже 2 млн доларів.
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