ЄК пропонує внести зміни в угоду про автомобільні перевезення з Україною

5 березня Європейська комісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень.

Про це йдеться на сайті ЄК.

Ці пропозиції, вже надіслані до Ради ЄС, виникли на тлі необхідності адаптації до викликів, спричинених російською агресією проти України. Початкові угоди були підписані в червні 2022 року, а потім продовжені до кінця червня 2024 року.

Зокрема, пропозиція ЄК передбачає:

зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення не порушує угоду;

зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень певних зобов'язань (боротьба з шахрайством, підробка документів водія та порушення безпеки дорожнього руху), порушення яких може призвести до вилучення ліцензії;

додати нове запобіжне застереження: у випадку, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, угода може бути призупинена в цій географічній зоні.

В ЄК наголошують, що ці заходи сприятимуть реалізації угоди без шкоди для взаємної вигоди різних країн, оскільки угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки одна одної.