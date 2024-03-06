ЄК пропонує внести зміни в угоду про автомобільні перевезення з Україною

5 березня Європейська комісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень.
Про це йдеться на сайті ЄК.
Ці пропозиції, вже надіслані до Ради ЄС, виникли на тлі необхідності адаптації до викликів, спричинених російською агресією проти України. Початкові угоди були підписані в червні 2022 року, а потім продовжені до кінця червня 2024 року.
Зокрема, пропозиція ЄК передбачає:
В ЄК наголошують, що ці заходи сприятимуть реалізації угоди без шкоди для взаємної вигоди різних країн, оскільки угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки одна одної.
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