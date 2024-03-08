Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Лубінець пояснив, чи будуть українці відповідати за участь у російських "виборах"

61

За участь українців у російських "виборах" на тимчасово окупованих територіях жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що наразі окупанти активно готуються до "виборів" президента РФ (заплановані на 15-17 березня 2024 року. – Ред.) на захоплених українських територіях, у зв’язку з цим виникає запитання: чи передбачена відповідальність за участь у псевдовиборах для громадян України.

За словами Лубінця, із цього аспекту варто відрізняти осіб, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів, та осіб, які були вимушені з’явитися та примусово проголосувати.

"Особи, які беруть участь в організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на ТОТ чи публічно закликають до їхнього проведення, понесуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України за статтею про колабораційну діяльність (ч. 5 статті 111-1 КК України)", – зазначив омбудсмен.

Водночас, за його словами, чинне українське законодавство не передбачає кримінальну або будь-яку іншу відповідальності лише за факт участі, зокрема примусової, у цих "виборах".

"Не варто забувати, що політика Росії – жорстока та тоталітарна. Варто врахувати той факт, що "голосування" проводяться під дулами автоматів, а участь у таких "виборах" – питання виживання на ТОТ. Не забуваймо, найвища цінність для держави – це життя та здоров’я наших громадян!" – додав Лубінець.

Лубінець
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 8 марта 2024
Четверг, 7 марта 2024
Среда, 6 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023