Лубінець пояснив, чи будуть українці відповідати за участь у російських "виборах"

За участь українців у російських "виборах" на тимчасово окупованих територіях жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що наразі окупанти активно готуються до "виборів" президента РФ (заплановані на 15-17 березня 2024 року. – Ред.) на захоплених українських територіях, у зв’язку з цим виникає запитання: чи передбачена відповідальність за участь у псевдовиборах для громадян України.
За словами Лубінця, із цього аспекту варто відрізняти осіб, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів, та осіб, які були вимушені з’явитися та примусово проголосувати.
"Особи, які беруть участь в організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на ТОТ чи публічно закликають до їхнього проведення, понесуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України за статтею про колабораційну діяльність (ч. 5 статті 111-1 КК України)", – зазначив омбудсмен.
Водночас, за його словами, чинне українське законодавство не передбачає кримінальну або будь-яку іншу відповідальності лише за факт участі, зокрема примусової, у цих "виборах".
"Не варто забувати, що політика Росії – жорстока та тоталітарна. Варто врахувати той факт, що "голосування" проводяться під дулами автоматів, а участь у таких "виборах" – питання виживання на ТОТ. Не забуваймо, найвища цінність для держави – це життя та здоров’я наших громадян!" – додав Лубінець.
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