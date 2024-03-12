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держдума хоче визнати недійсним рішення про передачу Криму Україні у 1954 році, - ЗМІ

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У держдуму країни-агресора внесено законопроект про визнання недійсним рішення про передачу Криму Україні у 1954 році. Текст під назвою "про визнання недійсним рішення 1954 року про передачу Кримської області до складу УРСР" опубліковано в електронній базі законодавчого органу влади рф, передає УНН, із посиланням на росЗМІ.

До державної думи росії внесено законопроект про визнання недійсним рішення про передачу Криму зі складу РРФСР до складу УРСР. Відповідний документ опубліковано в електронній базі російського парламенту. 11 березня документ був зареєстрований у держдумі та відправлений на розгляд спікеру в’ячеславу володіну.

В його тексті йдеться про те, що "рішення, ухвалене 1954 року нормативно-правовими актами, що не мають юридичної сили, з порушенням Конституції РРФСР і СРСР, не відповідає принципам правової держави та міжнародного права".

Також у пояснювальній записці йдеться про "очищення правової спадщини" рф, як правонаступника СРСР від актів, які не мали підстав, а також про "величезну шкоду суверенним правам" рф.

Довідка. Український півострів було окуповано у 2014 році. російська окупація розпочалася з того, що в ніч з 26 на 27 лютого спецпризначенці рф захопили й блокували Верховну Раду Криму та Раду Міністрів Криму. За підтримки військовослужбовців Збройних сил російської федерації, яких пізніше назвали "зеленими чоловічками", група представників так званого ополчення Криму захопили інші адміністративні будівлі, аеропорти у Сімферополі та Севастополі, установи зв'язку та інші важливі об’єкти.

26 лютого 2014 року став і першим днем опору Криму російській окупації, - до стін Верховної Ради АРК з усіх куточків півострова приїхали тисячі людей з українськими і кримськотатарськими прапорами, щоб захистити територіальну цілісність своєї країни. Вони скандували: "Крим – це Україна!".

16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

Крим, держдума
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