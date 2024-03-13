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Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил: Бундесвер старіє і скорочується

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Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль у звіті за 2023 рік відзначила "важливі ознаки переломного моменту" в розвитку Бундесверу, але закликала до його "суттєвого покращення кадрового, матеріального та інфраструктурного забезпечення".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За оцінкою Хьогль, наприкінці 2023 року в Бундесвері служили 181 514 солдатів, що на 1537 менше, ніж роком раніше. Набір до німецької армії скорочується, тоді як кількість вакансій зростає, йдеться у звіті.

"Результат цих негативних тенденцій: Бундесвер старіє і скорочується", – пише уповноважена Бундестагу й прогнозує, що за нинішніх підходів мета збільшення чисельності особового складу Бундесверу до 203 тисяч солдатів до 2031 року "не може бути досягнута".

Хьогль також вказала на недоліки в оснащенні Бундесверу: незважаючи на масштабні закупівлі та замовлення, "не вистачає боєприпасів і запасних частин, менших матеріалів, таких як прилади нічного бачення, і великої техніки, такої як танки і системи протиповітряної оборони".

У звіті зокрема вказується, що дефіцит техніки виник через активне постачання зброї Україні для підтримки у повномасштабній війні проти рф.

Окремо уповноважена парламенту Німеччини закликала звернути увагу на стан казарм, багато з яких занедбані, мають напівзруйновані житлові приміщення.

Бундестаг, Бундесвер
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