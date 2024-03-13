Демченко: Усім поліцейським можуть надати бронь щодо мобілізації

Верховна Рада розглядає законопроєкт про мобілізацію та правки до нього, серед яких бронювання для всіх працівників поліції. Про це заявив народний депутат із фракції «Слуга народу» Сергій Демченко в ефірі «Новини.Live».
«Щодо поліцейських, можу сказати, що на сьогоднішній день законопроєкт, в тому числі в розрізі цього питання, вирішують таким чином, що поліцейським усім надати бронь щодо мобілізації», – повідомив Демченко.
За словами депутата, йдеться саме про всі категорії співробітників поліції, «без визначення конкретної кількості у відсотках від загальної, як пропонувалося попередньо». Він додав, що це дасть можливість поліцейським вчасно реагувати на правопорушення та виконувати свій професійний обов’язок.
Натомість інший «слуга» Юрій Камельчук заявив, що питання остаточно не вирішене, оскільки безпековий комітет поки не перейшов до розгляду цих правок.
"Але бронювання поліції – це принципова позиція. Можливо, будуть додаткові консультації з Генштабом про те, що не обов’язково їх задіювати», – зазначив він. Камельчук наголосив, що в поліції є кому служити, правоохоронці виконують свої функції, але додав, що це роблять не всі поліцейські.
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