У НКРЕКП назвали кількість зареєстрованих та бажаючих зареєструватися учасників оптових енергетичних ринків

Станом на 6 березня 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зареєструвала 1 982 учасників оптових енергетичних ринків.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі регулятора.

Водночас, за наявною в НКРЕКП інформацією, ще понад 2500 осіб мають намір зареєструватися для здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами.

Як повідомлялось, із 1 квітня 2024 року операції з оптовими енергетичними продуктами можуть здійснювати виключно особи, які зареєструвалися як учасники оптового енергетичного ринку відповідно до Порядку, затвердженого постановою НКРЕКП від 4 жовтня 2023 року №1812 (зі змінами).