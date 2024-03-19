НАТО та Україна обговорять модернізацію процесів закупівель для Сил оборони

Цього тижня представники НАТО та України зустрінуться, аби обговорити модернізацію процесів закупівель для Сил оборони. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАТО.

Зазначається, що у Люксембурзі зустрінуться заступник міністра оборони України Дмитро Клименков і Том Гофус, помічник генерального секретаря НАТО з операцій. також до конкреції долучиться генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Каммінгс.

Сторони планують обговорити модернізацію процесів оборонних закупівель в Україні, щоб зробити їх швидшими, стійкішими та прозорішими.

«Удосконалення оборонних закупівель залишається пріоритетом для України, і НАТО прагне допомогти цьому процесу, щоб забезпечити його відповідність найкращим практикам Альянсу», - йдеться в анонсі Північноатлантичного альянсу.

Як пояснили у НАТО, огляд стратегічних оборонних закупівель між НАТО та Україною є частиною Комплексного пакета допомоги Альянсу – ініціативи, започаткованої у 2016 році для підтримки спроможності України зміцнювати власну безпеку та впроваджувати широкомасштабні реформи.

Огляд, який підтримується Норвегією та проводиться на замовлення Міністерства оборони України, ведуть експерти з різних країн НАТО та України в тісній співпраці з агентством НАТО з закупівель.

Мета огляду – допомогти Україні реформувати систему оборонних закупівель і увідповіднити її з найкращими практиками та стандартами НАТО.

Рекомендації Альянсу сприятимуть більшій підзвітності, прозорості та сумісності, допомагаючи прокласти шлях для майбутнього членства України в Альянсі.

Зазначається, що ця конференція стане початком першого етапу Огляду, який передбачає створення робочих груп для розробки набору політичних рекомендацій, які будуть схвалені на Вашингтонському саміті в липні.