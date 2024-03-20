Лубінець: Обговорили необхідність змін у проєкті Трудового кодексу, який розробляє Мінекономіки

19 березня в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини обговорили необхідність змін у проєкті Трудового кодексу, який розробляє Міністерство економіки України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Лубінця у своєму Telegram-каналі.

Лубінець розповів, що 19 березня відбулось засідання Експертної ради при його представнику з соціальних та економічних прав.

Основним питанням під час засідання було обговорення проєкту Трудового кодексу України, головним розробником якого є Міністерство економіки України.

«Доповідачем з цього питання був співголова Експертної ради, директор ГО "Трудові ініціативи" Георгій Сандул, який висловив ключові зауваження до проєкту Трудового кодексу України. Він зосередив увагу на небезпеках та потенційних ризиках порушення прав людини у разі прийняття цього проєкту», - розповів омбудсман.

Також, Представник Уповноваженого з соціальних та економічних прав Олена Колобродова на засідання Експертної Ради заявила, що зазначений проєкт Трудового кодексу опрацьовувався Секретаріатом Уповноваженого, позиція Уповноваженого була направлена до Міністерства економіки України.

У підсумку Представник Уповноваженого наголосила, до повоєнного періоду Україні потрібно готувати вже зараз, а не чекати, коли закінчиться війна, і для цього необхідна відповідна нормативно-правова база

Вона наголосила, що українське суспільство заслуговує на домінування європейських трудових цінностей, соціального миру, згуртованості, соціальної відповідальності, реалізація яких для України є життєво необхідною

«Експертна рада ухвалила рішення щодо непідтримки проєкту Трудового кодексу у запропонованій редакції, як такий, що потребує суттєвого доопрацювання, та надіслати зауваження членів Експертної ради до Міністерства економіки України для їх врахування», - наголосив омбудсман.