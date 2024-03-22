Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував тих, хто заявляє, що «Європа перебуває на межі війни».

Його заяву на полях саміту ЄС цитує The Guardian.

«Заклики до європейських лідерів усвідомлювати проблеми, з якими вони стикаються, хороші, але нам не слід перебільшувати. Війна не є неминучою. Я чув, як деякі голоси казали, що війна неминуча. Ну, дякувати Богу, це не так. Ми живемо у мирі, ми підтримуємо Україну, ми не беремо участі у цій війні, ми просто підтримуємо Україну і маємо готуватися до майбутнього, нарощуючи обороноздатність нашої промисловості, але не лякайте людей без потреби, війна не неминуча. Що є неминучим, то це необхідність підтримки України», — заявив Боррель.